Хотя гнев Трампа на Путина частично развеивает опасения, что Белый дом полностью отвернется от Украины, это не обязательно означает радикальный поворот в пользу Киева, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В чем "подводные камни" изменения риторики Трампа?

Это скорее сигнал России и Путину, что Трамп устал от затягивания. Но это еще не означает, что США вдруг станут большим союзником Украины или существенно увеличат поддержку,

– говорит Макс Бергман из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Несмотря на определенные надежды в Европе на изменение подхода Трампа, двое чиновников, которые ведут переговоры с Вашингтоном в сфере обороны и безопасности, заявили, что пока не видят реальных доказательств изменения политики США в пользу Киева.

Западные союзники Украины, по словам чиновников, до сих пор считают, что Трамп больше склонен видеть в Путине основного переговорного партнера, а в Зеленском – главное препятствие на пути к мирному соглашению.

Они также добавили, что хотя системы Patriot, которые пообещал предоставить Трамп, критически важны для защиты городов и войск Украины, они не изменят способности Украины наносить ответные удары по России или менять общую динамику войны.

"Есть определенное слишком большое восхищение из-за изменения тона", – сказал один из чиновников. – "Но мы пока не видим, чтобы это переросло в конкретные действия".

Рейчел Риццо, старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета, отметила: "Я бы сказала, что заявление Трампа больше связано с его раздражением Путиным, а не симпатией к Зеленскому или поддержкой Украины".

Владимир Зеленский имеет дело с администрацией, где скептицизм по поддержке Украины остается сильным – как среди тех, кто считает, что США должны больше сосредоточиться на Азии, так и среди неинтервенционалистов по убеждениям.

Справка: Неинтервенционалисты – это сторонники политической доктрины неинтервенционализма, которая выступает против вмешательства одного государства в дела другого, особенно военного или политического характера.

Мы видим отсутствие последовательности в подходе администрации к Украине. Нужно четко определить, что именно следует сделать для прекращения конфликта и давления на Россию,

– отметила демократка Джин Шахин, председатель сенатского комитета по иностранным делам.