Встреча Путина и Трампа должна состояться 15 августа на Аляске в США. Список потенциальных стран для проведения был очень ограничен из-за ордера на арест российского диктатора.

Почему же Путина не арестуют на территории Соединенных Штатов объяснили в CNN, передает 24 Канал.

Почему Путина не арестуют на Аляске?

Президент России Владимир Путин, вероятно, уверен, что на Аляске, где планируется встреча лидеров, его не арестуют.

В 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина. В решении суда его обвиняют в ответственности в военном преступлении, а именно в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий. Однако, США, как и Россия, не подписали Римский статут, которым основан этот суд в 2002 году.

Как пишет СМИ, после выдачи ордера Путин избегал поездок в страны, поддержавшие решение МУС. По этой причине президент России пропустил, в частности, саммит в Южной Африке. В то же время он посетил Китай и Северную Корею, которые не подписывали соглашение.

Интересно то, что в 2023 году Владимир Путин посетил Монголию. Страна подписала документ МУС, который формально обязывает выполнить ордер. Тогда Монголия заявила, что руководствуется положением статьи 98 Римского статута о дипломатическом иммунитете глав государств.

Суд отклонил это утверждение, заявив, что другая статья отменяет все иммунитеты. Коллегия судей отметила, что государства-члены "обязаны арестовывать и выдавать лиц, на которых распространяются ордера МУС, независимо от их официальной должности или гражданства",

– добавляет издание.

Кстати, в феврале 2025 года президент Трамп ввел санкции против МУС после выдачи ордеров на арест израильского премьера Нетаньяху и бывшего главы минобороны Галланта. Американский президент, по словам СМИ, тогда обвинил суд в "незаконных и безосновательных действиях против Америки и ее союзника Израиля".