Встреча Путина и Трампа на Аляске: почему диктатора не арестуют, несмотря на международный ордер
- Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа на Аляске, несмотря на международный ордер на арест российского президента, выданный Международным уголовным судом в 2023 году.
- США не подписали Римский статут, поэтому не обязаны выполнять ордера МУС, что позволяет Путину избежать ареста во время визита.
Встреча Путина и Трампа должна состояться 15 августа на Аляске в США. Список потенциальных стран для проведения был очень ограничен из-за ордера на арест российского диктатора.
Почему же Путина не арестуют на территории Соединенных Штатов объяснили в CNN, передает 24 Канал.
Почему Путина не арестуют на Аляске?
Президент России Владимир Путин, вероятно, уверен, что на Аляске, где планируется встреча лидеров, его не арестуют.
В 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина. В решении суда его обвиняют в ответственности в военном преступлении, а именно в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий. Однако, США, как и Россия, не подписали Римский статут, которым основан этот суд в 2002 году.
Как пишет СМИ, после выдачи ордера Путин избегал поездок в страны, поддержавшие решение МУС. По этой причине президент России пропустил, в частности, саммит в Южной Африке. В то же время он посетил Китай и Северную Корею, которые не подписывали соглашение.
Интересно то, что в 2023 году Владимир Путин посетил Монголию. Страна подписала документ МУС, который формально обязывает выполнить ордер. Тогда Монголия заявила, что руководствуется положением статьи 98 Римского статута о дипломатическом иммунитете глав государств.
Суд отклонил это утверждение, заявив, что другая статья отменяет все иммунитеты. Коллегия судей отметила, что государства-члены "обязаны арестовывать и выдавать лиц, на которых распространяются ордера МУС, независимо от их официальной должности или гражданства",
– добавляет издание.
Кстати, в феврале 2025 года президент Трамп ввел санкции против МУС после выдачи ордеров на арест израильского премьера Нетаньяху и бывшего главы минобороны Галланта. Американский президент, по словам СМИ, тогда обвинил суд в "незаконных и безосновательных действиях против Америки и ее союзника Израиля".