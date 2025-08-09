Зустріч Путіна та Трампа має відбутися 15 серпня на Алясці у США. Список потенційних країн для проведення був дуже обмежений через ордер на арешт російського диктатора.

Чому ж Путіна не заарештують на території Сполучених Штатів – пояснили у CNN, передає 24 Канал.

Чому Путіна не арештують на Алясці?

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, впевнений, що на Алясці, де планується зустріч лідерів, його не заарештують.

У 2023 році Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна. У рішенні суду його звинувачують у відповідальності у воєнному злочині, а саме у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій. Однак, США, як і Росія, не підписали Римський статут, яким засновано цей суд у 2002 році.

Як пише ЗМІ, після видачі ордера Путін уникав поїздок до країн, що підтримали рішення МКС. З цієї причини президент Росії пропустив, зокрема, саміт у Південній Африці. Водночас він відвідав Китай і Північну Корею, які не підписували угоду.

Цікаво те, що у 2023 році Володимир Путін відвідав Монголію. Країна підписала документ МКС, який формально зобов'язує виконати ордер. Тоді Монголія заявила, що керується положенням статті 98 Римського статуту про дипломатичний імунітет глав держав.

Суд відхилив це твердження, заявивши, що інша стаття скасовує всі імунітети. Колегія суддів зазначила, що держави-члени "зобов'язані заарештовувати та видавати осіб, на яких поширюються ордери МКС, незалежно від їхньої офіційної посади чи громадянства",

– додає видання.

До речі, у лютому 2025 року президент Трамп запровадив санкції проти МКС після видачі ордерів на арешт ізраїльського прем'єра Нетаньягу та колишнього очільника міноборони Галланта. Американський президент, за словами ЗМІ, тоді звинуватив суд у "незаконних і безпідставних діях проти Америки та її союзника Ізраїлю".