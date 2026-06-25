Рубио выступил с заявлением по поводу договоренностей на Аляске

После встречи президентов Трампа и Путина на Аляске российские официальные лица в течение нескольких месяцев спекулировали на так называемом "духе Анкориджа". Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал тогдашние переговоры между сторонами.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Алекс Райфоглу.

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Что сказал Рубио?

Журналист спросил у госсекретаря о последних обвинениях Москвы в адрес Вашингтона. Россия регулярно критикует США за то, что те не выполняют результаты саммита на Аляске.

Рубио ответил, что между американской и российской сторонами в августе прошлого года не было никаких договоренностей.

На Аляске не было никакого соглашения. Было сделано предложение. Это никогда не было соглашением,

– подчеркнул госсекретарь США.

Кремль постоянно говорил о договоренностях, достигнутых после встречи Путина и Трампа на саммите в Анкоридже 15 августа прошлого года. Однако россияне ни разу не уточнили, о каком соглашении идет речь.

Актуальные заявления Трампа

Дональд Трамп положительно отозвался о Владимире Зеленском. Американский лидер заявил, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте и большие потери с обеих сторон, президент Украины демонстрирует стойкость и "держится хорошо".

Также президент США прокомментировал масштабную украинскую атаку с использованием дронов и ракет. Президент США был впечатлен ударами и заявил, что готов усилить давление на Россию, об этом сообщила Financial Times.