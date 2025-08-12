В Белом доме не имеют высоких ожиданий относительно саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча лидеров может стать шагом к мирному окончанию войны в Украине, но, скорее всего, не будет содержать амбициозных обещаний о прекращении огня или любого другого крупного соглашения.

Что говорят в Белом доме о встрече Трампа и Путина?

Один из представителей Белого дома отметил, что цель встречи в Аляске заключается в том, чтобы Трамп просто оценил Путина и выяснил, серьезно ли настроен российский лидер на прекращение войны против Украины.

Кроме того, американский лидер хочет работать над проведением трехсторонней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Все сводится к "доверию к инстинктам Трампа",

– сказал чиновник Белого дома.

В администрации президента США отметили, что даже несмотря на то, что Трамп неоднократно жаловался на "чушь" и "двойные слова Путина", в Белом доме считают, что российский диктатор дал признаки, которые демонстрируют, что "на этот раз все иначе".

"Путин предложил план. Возможно, это нежизнеспособный план, но на бумаге было что-то, что свидетельствует о прогрессе", – отметил чиновник.

Кроме того, в Белом доме считают, что Трамп рассматривает как прогресс намерения Путина встретиться, потому что "он пойдет, чтобы выслушать его". В то же время готовность Трампа пойти на встречу без предварительных условий подчеркивает его желание прекратить войну и веру в собственную способность разгадать намерения Путина.

После разговора Трамп сможет оценить, насколько серьезно Путин относится к миру. Эта встреча – начало нового этапа,

– сказал другой чиновник Белого дома.

Человек, близкий к Белому дому, отметил, что Зеленский, частично из-за недавней ситуации вокруг антикоррупционных органов, является "политически слабым", и это дает Путину "благоприятный момент для использования своего преимущества".

“Все это ведет к тому, что президент США должен будет оценить намерения Путина”, – сказал собеседник.

О чем свидетельствуют последние заявления Трампа о Зеленском?

Корреспондент Sky News Дэвид Блевинс отметил, что складывается впечатление, что Дональд Трамп снова начал "идеализировать" Владимира Путина накануне своих переговоров с президентом России 15 августа.

В частности, Дональд Трамп заметил, что считает достаточно "уважительным" тот факт, что Владимир Путин решил "приехать в нашу страну, а не мы к нему".

По мнению Блевинса, складывается впечатление, будто "мы снова вернулись к ситуации, когда Трамп унижает президента Украины".

"Это не сулит ничего хорошего накануне исторического саммита, который должен состояться в пятницу", – добавил корреспондент.