"СМИ перекручивают комментарии": в России заявляют, что подготовка встречи Трампа и Путина продолжается

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который входит в переговорную команду Кремля, заявил, что подготовка встречи лидеров России и США якобы продолжается.

Состоится ли саммит в Будапеште?

Кирилл Дмитриев утверждает, что медиа якобы искажают комментарий относительно "ближайшего будущего", чтобы сорвать саммит Дональда Трампа и Владимира Путина.

Подготовка продолжается,

– написал он.

Чиновник также процитировал заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который считает, что "сторонники войны" будут создавать информационный фон для срыва встречи.

Интересно! По данным Reuters, после разговора Дональда Трампа и Владимира Путина российская сторона передала США неофициальный документ, в котором повторила свои максималистские требования. В частности, Россия потребовала установления контроля над всем Донбассом, а также запрета на развертывание военных НАТО.

К слову, председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала предположил, что Владимир Путин, как и Дональд Трамп, вряд ли вообще хотел ехать на саммит в Будапеште. По его словам, чтобы готовить вторую встречу между политиками на высшем уровне, нужен был результат первой, то есть саммита на Аляске.

Что известно о возможной встрече Трампа и Путина?