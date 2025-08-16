Послы Европейского Союза 16 августа соберутся на внеочередное онлайн-заседание. Это происходит после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, которая была днем ранее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на анонс на сайте Совета ЕС.

Что планируют обсудить послы ЕС 16 августа?

На сайте Совета ЕС указано, что в повестке дня внеочередного онлайн-заседания послов Евросоюза 16 августа только один вопрос. Это агрессия России против Украины, обмен мнениями.

Неформальное заседание Coreper 2 – комитет постоянных представителей, 16 августа 2025 года,

– говорится в повестке дня на сайте Совета ЕС.

Начало встречи было запланировано в субботу, 16 августа, в 09:30 по местному времени (10:30 по киевскому).

В то же время дипломат ЕС сообщил Суспильному, что послы собираются для обсуждения результатов встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, состоявшейся днем ранее.

К слову, утром 16 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор вместе с президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками относительно встречи на Аляске. Президент Украины отметил, что важно, чтобы европейцы также были привлечены на всех этапах переговоров ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой.

Сама встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске длилась примерно 5 часов. Оба президента покинули американский штат после пресс-конференции, отменив совместный обед и расширенные консультации.