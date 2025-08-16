Посли Європейського Союзу 16 серпня зберуться на позачергове онлайн-засідання. Це відбувається після зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці, що була днем раніше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на анонс на сайті Ради ЄС.

Що планують обговорити посли ЄС 16 серпня?

На сайті Ради ЄС зазначено, що на порядку денному позачергового онлайн-засідання послів Євросоюзу 16 серпня лише одне питання. Це агресія Росії проти України, обмін думками.

Неформальне засідання Coreper 2 – комітет постійних представників, 16 серпня 2025 року,

– ідеться в порядку денному на сайті Ради ЄС.

Початок зустрічі було заплановано у суботу, 16 серпня, о 09:30 за місцевим часом (10:30 за київським).

Водночас дипломат ЄС повідомив Суспільному, що посли збираються для обговорення результатів зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, що відбулася днем раніше.

До слова, вранці 16 серпня Володимир Зеленський провів телефонну розмову разом із президентом США Дональдом Трампом та європейськими союзниками стосовно зустрічі на Алясці. Президент України зазначив, що важливо, щоб європейці також були залучені на всіх етапах переговорів заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою.

Сама зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці тривала приблизно 5 годин. Обидва президенти покинули американський штат після пресконференції, скасувавши спільний обід та розширені консультації.