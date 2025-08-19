Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и главой Кремля Владимиром Путиным существует "тепло" и это якобы чувствовалось во время саммита в Анкоридже.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как Трамп комментирует отношения с Путиным?

Дональд Трамп прокомментировал встречу с Владимиром Путиным, которая состоялась 15 августа.

Вы видели это, когда он сошел с самолета, я сошел со своего самолета – там есть тепло, которое нельзя описать словами, знаете, хорошее ощущение... И это хорошо, а не плохо,

– сказал президент США.

Журналисты также спросили Трампа о телефонном разговоре с Путиным 18 августа, который состоялся, когда семь европейских лидеров и президент Украины Владимир Зеленский находились в Белом доме.

В ответ политик сказал, что не говорил с главой Кремля в присутствии других мировых лидеров, потому что считал, что это было бы "неуважением" к Путину.

Я не делал этого перед ними, я думал, что это было бы неуважением к президенту Путину, знаете, я бы этого не делал, потому что у них не были самые теплые отношения, и на самом деле президент Путин не хотел разговаривать с людьми из Европы. Я имею в виду, что это было частью проблемы,

– объяснил Дональд Трамп.

Что происходило 18 августа в Белом доме?