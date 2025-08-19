Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Як Трамп коментує відносини з Путіним?

Дональд Трамп прокоментував зустріч з Володимиром Путіним, яка відбулася 15 серпня.

Ви бачили це, коли він зійшов із літака, я зійшов зі свого літака – там є тепло, яке не можна описати словами, знаєте, гарне відчуття… І це добре, а не погано,

– сказав президент США.

Журналісти також запитали Трампа про телефонну розмову з Путіним 18 серпня, яка відбулася, коли сім європейських лідерів та президент України Володимир Зеленський перебували в Білому домі.

У відповідь політик сказав, що не говорив з очільником Кремля у присутності інших світових лідерів, бо вважав, що це було б "неповагою" до Путіна.

Я не робив цього перед ними, я думав, що це було б неповагою до президента Путіна, знаєте, я б цього не робив, бо у них не були найтепліші стосунки, і насправді президент Путін не хотів розмовляти з людьми з Європи. Я маю на увазі, що це було частиною проблеми,

– пояснив Дональд Трамп.

Що відбувалося 18 серпня в Білому домі?