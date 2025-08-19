Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Как Трамп комментирует отношения с Путиным?
Дональд Трамп прокомментировал встречу с Владимиром Путиным, которая состоялась 15 августа.
Вы видели это, когда он сошел с самолета, я сошел со своего самолета – там есть тепло, которое нельзя описать словами, знаете, хорошее ощущение... И это хорошо, а не плохо,
– сказал президент США.
Журналисты также спросили Трампа о телефонном разговоре с Путиным 18 августа, который состоялся, когда семь европейских лидеров и президент Украины Владимир Зеленский находились в Белом доме.
В ответ политик сказал, что не говорил с главой Кремля в присутствии других мировых лидеров, потому что считал, что это было бы "неуважением" к Путину.
Я не делал этого перед ними, я думал, что это было бы неуважением к президенту Путину, знаете, я бы этого не делал, потому что у них не были самые теплые отношения, и на самом деле президент Путин не хотел разговаривать с людьми из Европы. Я имею в виду, что это было частью проблемы,
– объяснил Дональд Трамп.
Что происходило 18 августа в Белом доме?
- В понедельник, 18 августа, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели совместную встречу в Белом доме. Вместе с украинским президентом в США прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
- После завершения встречи Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. Впоследствии он заявил, что готовит трехсторонний саммит с украинским и российским лидерами. По данным СМИ, Трамп надеется, что переговоры между президентами пройдут еще до конца августа.
- Тем временем Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным без каких-либо условий. По его словам, если Украина сейчас будет настаивать на прекращении огня, Россия начнет выдвигать ряд других условий.