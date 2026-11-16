Угроза повторения Ялты-1945: эксперт объяснил риски встречи Трампа, Путина и Си

В китайском Шэньчжэне 19 ноября готовится трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России. Эксперт Иван Ус предупредил, что такие переговоры сопряжены с риском попыток повторить Ялту 1945 года за спиной Украины.

О ключевых угрозах предстоящих переговоров Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина консультант Национального института стратегических исследований рассказал в эфире 24 Канала.

Угроза решений за спиной Украины

По словам консультанта, главное стремление Москвы заключается в навязывании собственных условий мира и попытке вернуть статус сверхдержавы, которая решает судьбу мира без Киева.

Основной риск для Украины – что на этой встрече будет принято решение о том, как должна завершиться война России против Украины. И понятно, что если Россия участвует в этой встрече, а Украина – нет, то это будут скорее российские условия и российское видение,

– подчеркнул эксперт.

Он также провел параллели не только с Ялтинской конференцией 1945 года, но и с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда расчленение Чехословакии было согласовано без ее участия, что открыло путь к Второй мировой войне.

В то же время собеседник упомянул показательное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в мире сегодня есть только две настоящие сверхдержавы – Соединенные Штаты и Китай. Это доказывает, что мечты российского руководства о равноправном статусе являются полной иллюзией. Кроме того, бывший советник президента Румынии по вопросам безопасности Георге Скотарио отмечал, что в Бухаресте категорически отвергают концепцию "Ялты 2.0", хорошо помня последствия советской оккупации.

Иван Ус о трехсторонней встрече, Путине и Си в Китае

Политическая ловушка для Трампа

Не менее сложным испытанием эти переговоры могут стать для американского лидера после недавних промежуточных выборов. Стремление к быстрым внешним триумфам по сценарию Китая грозит обострением его позиций внутри страны.

По приведенным данным, 56% американцев уже поддерживают объявление импичмента, а среди избирателей Республиканской партии эта доля достигает 25%.

Для Трампа эта встреча троих может закончиться еще и тем, что станет очередным унижением, после которого число сторонников импичмента увеличится. С началом работы нового Конгресса 3 января вопрос об импичменте может стать для него фатальным,

– подытожил Иван Ус.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев категорически против превращения международного диалога в новый " перераспределение влияния " за спинами суверенных государств.