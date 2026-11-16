Загроза повторення Ялти-1945: експерт пояснив ризики зустрічі Трампа, Путіна та Сі

Про ключові загрози запланованих перемовин Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна консультант Національного інституту стратегічних досліджень розповів в ефірі 24 Каналу.

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Загроза рішень за спиною України

За словами консультанта, головне прагнення Москви полягає в нав'язуванні власних умов миру та спробі повернути статус наддержави, що вирішує долю світу без Києва.

Основний ризик для України – що на цій зустрічі буде прийняте рішення, як повинна завершитись війна Росії проти України. І зрозуміло, що якщо Росія бере участь у цій зустрічі, а Україна ні, то це будуть радше російські умови і російське бачення– наголосив експерт.

Він також провів паралелі не лише з Ялтинською конференцією 1945 року, але й з Мюнхенською угодою 1938 року, коли розчленування Чехословаччини погодили без її присутності, що відкрило шлях до Другої світової війни.

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Водночас співрозмовник згадав показову заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що у світі сьогодні є лише дві справжні наддержави – Сполучені Штати та Китай. Це доводить, що мрії російського керівництва про рівноправний статус є цілковитою ілюзією. Крім того, колишній радник президента Румунії з питань безпеки Георге Скотаріо зазначав, що в Бухаресті категорично відкидають концепцію "Ялти 2.0", добре пам'ятаючи наслідки радянської окупації.

Іван Ус про тристоронню зустріч, Путіна і Сі в Китаї

Політична пастка для Трампа

Не менш складним викликом ці перемовини можуть стати для американського лідера після нещодавніх проміжних виборів. Прагнення швидких зовнішніх тріумфів за сценарієм Китаю загрожує загостренням його позицій усередині країни.

За наведеними даними, 56% американців уже підтримують оголошення імпічменту, а серед виборців Республіканської партії ця частка сягає 25%.

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Для Трампа оця зустріч трьох може завершитись ще й тим, що це може бути чергове приниження, після якого бажаючих імпічменту буде більше. З початком роботи нового Конгресу 3 січня питання імпічменту може стати для нього фатальним– підсумував Іван Ус.

Раніше Президент Володимир Зеленський наголошував, що Київ виступає категорично проти перетворення міжнародного діалогу на новий перерозподіл впливу за спинами суверенних держав.