"Шанс есть всегда": Трамп не отрицает, что может встретиться с Путиным в Будапеште
- Президент США Дональд Трамп не исключил возможности встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, заявив, что "всегда есть шанс".
- Ранее запланированная встреча между Трампом и Путиным в Венгрии была отменена из-за сомнений относительно возможности достижения мирного соглашения по Украине.
Президент США Дональд Трамп 7 ноября встретился с венгерским премьером Виктором Орбаном в Вашингтоне. Во время этого он высказался относительно встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.
Американский лидер не исключил, что она может состояться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Смотрите также Россия поднимает ставки: как Путин хитро хочет повлиять на Трампа
Что сказал Трамп о встрече с Путиным?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже прибыл в Белый дом и встретился с Дональдом Трампом. На вопрос, встретится ли американский лидер с российским диктатором Путиным в Будапеште, Трамп ответил: "Всегда есть шанс".
В издании напоминают, что Трамп и Путин должны были встретиться в Венгрии после телефонного разговора в прошлом месяце, но президент США отменил встречу, вероятно, из-за сомнений относительно возможности достижения мирного соглашения по Украине. Теперь Трамп и Орбан пройдут в зал Кабинета министров для переговоров.
Что стоит знать о встрече Орбана и Трампа?
Политический эксперт, доктор философских наук Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что Орбан будет настаивать на теме российской нефти. Кроме этого, венгерский премьер заявлял, что уладит вопрос встречи Трампа с Владимиром Путиным. Однако, по мнению Городницкого, это бред, ведь маловероятно, что она состоится в Будапеште.
Владимир Зеленский тоже предположил, что Виктор Орбан хочет организовать встречу Трампа с Путиным в Венгрии. Глава государства отметил, что Украина поддерживает встречи, которые способствуют окончанию войны, но не поддерживает мероприятия для "электорального салюта" Орбана.