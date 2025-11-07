"Шанс есть всегда": Трамп не отрицает, что может встретиться с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп 7 ноября встретился с венгерским премьером Виктором Орбаном в Вашингтоне. Во время этого он высказался относительно встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.

Американский лидер не исключил, что она может состояться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что сказал Трамп о встрече с Путиным?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже прибыл в Белый дом и встретился с Дональдом Трампом. На вопрос, встретится ли американский лидер с российским диктатором Путиным в Будапеште, Трамп ответил: "Всегда есть шанс".

В издании напоминают, что Трамп и Путин должны были встретиться в Венгрии после телефонного разговора в прошлом месяце, но президент США отменил встречу, вероятно, из-за сомнений относительно возможности достижения мирного соглашения по Украине. Теперь Трамп и Орбан пройдут в зал Кабинета министров для переговоров.

Что стоит знать о встрече Орбана и Трампа?