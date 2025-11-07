"Шанс є завжди": Трамп не заперечив, що може зустрітися з Путіним у Будапешті
- Президент США Дональд Трамп не виключив можливості зустрічі з Володимиром Путіним у Будапешті, заявивши, що "завжди є шанс".
- Раніше запланована зустріч між Трампом і Путіним в Угорщині була скасована через сумніви щодо можливості досягнення мирної угоди щодо України.
Президент США Дональд Трамп 7 листопада зустрівся з угорським прем'єром Віктором Орбаном у Вашингтоні. Під час цього він висловився щодо зустрічі з Володимиром Путіном у Будапешті.
Американський лідер не відкинув, що вона може відбутися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Що сказав Трамп про зустріч з Путіним?
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже прибув до Білого дому та зустрівся з Дональдом Трампом. На запитання, чи зустрінеться американський лідер з російським диктатором Путіним у Будапешті, Трамп відповів: "Завжди є шанс".
У виданні нагадують, що Трамп і Путін мали зустрітися в Угорщині після телефонної розмови минулого місяця, але президент США скасував зустріч, ймовірно, через сумніви щодо можливості досягнення мирної угоди щодо України. Тепер Трамп і Орбан пройдуть до зали Кабінету міністрів для переговорів.
Що варто знати про зустріч Орбана та Трампа?
Політичний експерт, доктор філософських наук Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що Орбан буде наполягати на темі російської нафти. Окрім цього, угорський прем'єр заявляв, що владнає питання зустрічі Трампа з Володимиром Путіним. Однак, на думку Городницького, це маячня, адже малоймовірно, що вона відбудеться в Будапешті.
Володимир Зеленський теж припустив, що Віктор Орбан хоче організувати зустріч Трампа з Путіним в Угорщині. Глава держави зазначив, що Україна підтримує зустрічі, які сприяють закінченню війни, але не підтримує заходи для "електорального салюту" Орбана.