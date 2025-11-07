Укр Рус
"Шанс є завжди": Трамп не заперечив, що може зустрітися з Путіним у Будапешті
7 листопада, 20:00
"Шанс є завжди": Трамп не заперечив, що може зустрітися з Путіним у Будапешті

Надія Батюк
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп не виключив можливості зустрічі з Володимиром Путіним у Будапешті, заявивши, що "завжди є шанс".
  • Раніше запланована зустріч між Трампом і Путіним в Угорщині була скасована через сумніви щодо можливості досягнення мирної угоди щодо України.

Президент США Дональд Трамп 7 листопада зустрівся з угорським прем'єром Віктором Орбаном у Вашингтоні. Під час цього він висловився щодо зустрічі з Володимиром Путіном у Будапешті.

Американський лідер не відкинув, що вона може відбутися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Що сказав Трамп про зустріч з Путіним?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже прибув до Білого дому та зустрівся з Дональдом Трампом. На запитання, чи зустрінеться американський лідер з російським диктатором Путіним у Будапешті, Трамп відповів: "Завжди є шанс". 

У виданні нагадують, що Трамп і Путін мали зустрітися в Угорщині після телефонної розмови минулого місяця, але президент США скасував зустріч, ймовірно, через сумніви щодо можливості досягнення мирної угоди щодо України. Тепер Трамп і Орбан пройдуть до зали Кабінету міністрів для переговорів.

Що варто знати про зустріч Орбана та Трампа?

  • Політичний експерт, доктор філософських наук Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що Орбан буде наполягати на темі російської нафти. Окрім цього, угорський прем'єр заявляв, що владнає питання зустрічі Трампа з Володимиром Путіним. Однак, на думку Городницького, це маячня, адже малоймовірно, що вона відбудеться в Будапешті.

  • Володимир Зеленський теж припустив, що Віктор Орбан хоче організувати зустріч Трампа з Путіним в Угорщині. Глава держави зазначив, що Україна підтримує зустрічі, які сприяють закінченню війни, але не підтримує заходи для "електорального салюту" Орбана.