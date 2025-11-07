Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог-международник Ярослав Божко, подчеркнув, что, по его мнению, для России приоритетом является получение оружия, потому что российский ВПК не дотягивает до советского даже несмотря на финансовые вложения, которые были сделаны за время ведения войны.

Как Путин пытается дразнить Трампа?

Северная Корея продолжает поставлять в Россию свое оружие. Политолог-международник убежден, что такие действия КНДР – это не одноразовая акция, а регулярная. Он также предполагает, что северокорейские инженеры задействованы в ремонте военной техники, которую ранее страна поставила России, в частности САУ "Коксан".

Однако сотрудничество с КНДР нужно России и во втором разрезе – чтобы подразнить Соединенные Штаты. Божко объяснил, что Северная Корея – это зона интересов США. Трамп всегда интересовался о возможности провести переговоры с Ким Чен Ыном, в том числе на тему ядерной деэскалации.

Во время своей первой каденции он делал такие попытки. Сейчас этим занимается приближенный к нему дипломат Гренелл. Тема совместного бряцания ядерным оружием, уступчивости или нет по отношению к США, имеет место в отношениях России и КНДР,

– считает Божко.

По его словам, сейчас это важнее для России, чем тема поставок из Северной Кореи боеприпасов и военной техники. Потому что, по мнению политолога-международника, Путин осознает, что тактическими успехами на фронте убедить США изменить их подход и снова занять позицию, чтобы заставлять Украину принять российский план – не получится.

"Россия понимает, что надо поднимать ставки. Поэтому появляются все эти дискуссии о проведении ядерных учений, собираются заседания российского Совбеза", – объяснил Божко.

Сотрудничество России и КНДР: как они помогают друг другу?