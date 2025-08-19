Дональд Трамп подчеркнул, что готов лично работать над остановкой войны и принятии мирного соглашения. Президент США пообещал активно содействовать безопасности Украины.

Во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп продемонстрировал новое отношение к войне в Украине и способам ее урегулирования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как изменилась риторика Трампа в отношении Украины?

Президент США заявил, что лично заинтересован в достижении мира и готов всячески влиять на завершение войны в Украине. Трамп также отбросил предыдущие громкие обещания "остановить войну за 24 часа" и скептическое отношение к Киеву. По его словам, цель дипломатических усилий проста – "остановить убийства и достичь урегулирования".



Американский лидер заверил, что готов предоставить Украине гарантии безопасности и оказать военную поддержку. Дональд Трамп также поддержал предложенный премьером Италии Джорджией Мелони механизм, похожий на 5-ю статью НАТО. Он предусматривает коллективный ответ в случае новой агрессии. Однако остается вопрос о готовности России сотрудничать в таком формате.

В то же время обсуждение вопроса территорий остается чувствительным для Украины. По предварительным данным, Москва продолжает ставить требования по закреплению за собой стратегически важных украинских земель, в частности районов Донбасса. Взамен Россия предлагает менее значимые территории. На Западе такие идеи называют "обменом земель".

Обратите внимание! Аналитики предупреждают, что такой шаг означал бы принудительное выселение тысяч украинцев и может стать политически неприемлемым для Киева.

Однако проведенная встреча показала решительную готовность и стремление американского президента взять на себя максимальную ответственность прекращении войны.

Не станет ли новая стратегия Трампа провальной?

Несмотря на дружественную атмосферу встречи и изменение тональности разговора, эксперты считают, что Трамп до сих пор демонстрирует склонность делать шаги, которые могут сыграть на руку Владимиру Путину.

Так, после завершения переговоров он поспешил провести телефонный разговор с главой Кремля, чем вызвал беспокойство европейских партнеров.

Такой подход может не выдержать собственных противоречий. Ведь, как замечает историк Майкл Киммидж, президент США пытается удовлетворить одновременно все стороны. Однако его словам не хватает конкретики.

Вы просто удивляетесь, как долго президент Трамп сможет жонглировать всеми этими мячами,

– добавил Киммидж.

