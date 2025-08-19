Дональд Трамп підкреслив, що готовий особисто працювати над зупиненням війни та ухваленням мирної угоди. Президент США пообіцяв активно сприяти безпеці України.

Під час зустрічі в Білому домі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами Дональд Трамп продемонстрував нове ставлення до війни в Україні та способів її врегулювання. Про це інформує 24 Канал із посиланням на CNN.

Як змінилася риторика Трампа стосовно України?

Президент США заявив, що особисто зацікавлений у досягненні миру та готовий всіляко впливати на завершення війни в Україні. Трамп також відкинув попередні гучні обіцянки "зупинити війну за 24 години" й скептичне ставлення до Києва. За його словами, мета дипломатичних зусиль проста – "зупинити вбивства й досягти врегулювання".



Дональд Трамп та Володимир Зеленський / Фото Білий дім

Американський лідер запевнив, що готовий надати Україні гарантії безпеки та надати військову підтримку. Дональд Трамп також підтримав запропонований прем'єркою Італії Джорджією Мелоні механізм, схожий на 5-ту статтю НАТО. Він передбачає колективну відповідь в разі нової агресії. Однак залишається питання стосовно готовності Росії співпрацювати в такому форматі.

Водночас обговорення питання територій залишається чутливим для України. За попередніми даними, Москва продовжує ставити вимоги щодо закріплення за собою стратегічно важливих українських земель, зокрема районів Донбасу. Натомість Росія пропонує менш значущі території. На Заході такі ідеї називають "обміном земель".

Зверніть увагу! Аналітики попереджають, що такий крок означав би примусове виселення тисяч українців і може стати політично неприйнятним для Києва.

Однак проведена зустріч показала рішучу готовність і прагнення американського президента взяти на себе максимальну відповідальність у припиненні війни.

Чи не стане нова стратегія Трампа провальною?

Попри дружню атмосферу зустрічі й зміну тональності розмови, експерти вважають, що Трамп досі демонструє схильність робити кроки, що можуть зіграти на руку Володимиру Путіну.

Так, після завершення переговорів він поспішив провести телефонну розмову з очільником Кремля, чим викликав занепокоєння європейських партнерів.

Такий підхід може не витримати власних протиріч. Адже, як зауважує історик Майкл Кіммідж, президент США намагається задовольнити одночасно всі сторони. Однак його словам бракує конкретики.

Ви просто дивуєтеся, як довго президент Трамп зможе жонглювати всіма цими м'ячами,

– додав Кіммідж.

Що відомо про заяви Трампа на зустрічі із Зеленським?