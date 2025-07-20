СМИ рассказали, когда Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться
- Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом APEC в Южной Корее, который состоится с 30 октября по 1 ноября.
- Трамп может посетить Китай перед саммитом или встретиться с Си Цзиньпином на полях мероприятия, но его участие в саммите пока не подтверждено.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в Южной Корее. Событие пройдет 30 октября по 1 ноября.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.
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Когда могут встретиться Трамп и Си Цзиньпин?
Несколько источников, ознакомленных с ситуацией, сообщили, что американский лидер и президент Китая могут встретиться уже осенью.
Они отметили, что Трамп может посетить Китай перед поездкой на саммит APEC, который пройдет с 30 октября по 1 ноября, или же встретиться с китайским лидером на полях мероприятия,
– рассказали в издании.
Участие Трампа в событии пока не подтверждено, но известно, что Си Цзиньпин планирует принять участие в мероприятии в Кёнджу. В июле министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Марко Рубио провели первую личную встречу, что является потенциально важным шагом к встрече президентов.
Между тем, напомнили журналисты, во время телефонного разговора в прошлом месяце Си пригласил Трампа и его жену посетить Китай, и президент США ответил взаимным приглашением. По словам Рубио, существует сильное стремление с обеих сторон к встрече президентов.