Унижение Трампа и странные намеки: чем отличился Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером

В Москве прошли переговоры американской и российской делегаций. Встреча длилась почти пять часов. Но, отметили эксперты, реальных договоренностей достичь так и не удалось.

Однако переговоры между делегациями все же отметились несколькими интересными моментами. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, о чем говорили американцы и россияне, и почему переговорная тактика России перестает работать.

Как Путин унизил американскую делегацию?

Несмотря на заявления российской стороны о "продуктивном диалоге", американская делегация вряд ли была довольна 5-часовым общением, говорит политолог Игорь Чаленко. Ведь, кроме трехчасовой задержки из-за Путина, никаких реальных договоренностей достичь не удалось.

"Цель Путина вполне понятна. Он решил "завернуть" все, что наработали в рамках Женевы и Флориды, показав несубъектность Европы и Украины. Формально Россия пытается показать, что готова договариваться, а Трамп – "единственный, кто хочет мира". Но несмотря на то, что Трамп прислал самых близких людей в Москву, Путин своими опозданиями и посикунчиками вместо этого показал, как реально относится к этим представителям", – отметил Чаленко.

Справка. Упоминается о блюде, которым угощали американскую делегацию в Москве. Посикунчики – небольшие жареные на масле пирожки с мясной начинкой, подобные чебурекам. Хотя кулинарно это блюдо является нейтральным, однако, зная любовь россиян к сигналам и недвусмысленным намекам, само название уже может указывать на то, что блюдо выбрали неслучайно.

В общем Путин однозначно продемонстрировал, что не заинтересован в скором завершении войны в ближайшее время. Нас ждут новые раунды переговоров и теперь, вероятно, с привлечением Китая.

Но Путин не смог продемонстрировать своей силы. На фронте все не так, как показывает российский генштаб. Тем временем Украина продолжает дипстрайки по чувствительным точкам России. Поэтому Путин затягивает время, но чем больше он это делает – тем больше проблем будет у России,

– подчеркнул политолог.

Кремль снова дал понять, что, либо США и Украина принимают ультиматум Путина, или ничего не будет происходить. И, несмотря на снисходительное отношение Виткоффа и Трампа к России, ее прихоти не будут выполнять. Поэтому война будет продолжаться и дальше. И хотя это нелегко для Украины, но и для Москвы ведение войны становится все труднее. Российская экономика уже стоит на грани пропасти. Поэтому уверенность Путина в своих силах может быть очень ошибочной стратегией.

Чего добилась Россия на переговорах?

После многочасовой встречи в Кремле Дмитрий Ушаков заявил, что на встрече обсуждали "суть, а не конкретные формулировки" американских предложений. Он также заявил, что кроме самого мирного плана Россия получила еще 4 документа, однако их содержание не разгласил. Политолог Олег Саакян заметил, что россияне повели себя довольно хитро.

Они будто бы согласны с определенными позициями и самим "духом" намерения Трампа. В то же время многие идеи там неприемлемы, многое противоречит первоначальному замыслу. То есть надо еще работать, дискутировать. Фактически россияне заявили, что американцы могут ехать домой, потому что их план не поразил Москву,

– отметил Саакян.

Вместе с тем сам Путин или его помощники не могли резко отказаться от всех намерений США, поэтому, очевидно, согласиться в дальнейшем сотрудничать. В их интересах, чтобы Виткофф и Кушнер вернулись в Вашингтон, обсудили все с Трампом и тот снова начал давить на Украину.

Более того, россияне и вообще хотят, чтобы американская делегация не обсуждала никаких деталей с их встречи в Москве вместе с Украиной.

"Задача России, которую они, к сожалению, успешно выполняют, "хакнуть" Соединенные Штаты. То есть США остаются одним из ключевых наших партнеров, но в политико-дипломатическом русле Штаты стали инструментом для России по расшатыванию западной коалиции и давления на Украину. Все то, что России не удавалось своими руками, они сейчас делают руками Виткоффа", – отметил политолог.

К слову, интересно, что Ушаков в своей речи после встречи, фактически проигнорировал присутствие там Джареда Кушнера. Очевидно, российской стороне больше нравится Уиткофф, который охотно продвигал и передавал их интересы Трампу. В конце концов, появление Кушнера могло быть неприятным моментом для Кремля.

Ранее украинская делегация сообщала, что Кушнер на переговорах ведет себя значительно сдержаннее и конструктивно подходил к обеим сторонам.

Вполне вероятно, что определенное осознание сложности российско-украинской войны и то, что дело здесь не в территории, возможно, начало доходить до ближайшего окружения Трампа. В конце концов, эти переговоры можно подытожить так: договорились продолжать договариваться,

– пояснил Саакян.

Политолог добавил, что позиции России остались неизменными. Однако, Трамп ранее не готов был признать, что Москва не идет ни на какие уступки, а Украина не уступает свои приоритеты. Поэтому дальше в игру может вступить Китай и Европа. Вскоре к Си Цзиньпину отправится Макрон и там действительно может проясниться дальнейший ход переговоров.

Путину больше не удается затягивать время

Ранее Путин не гнушался довольно странной тактикой затягивания времени на переговорах. Он с упоением рассказывал Дональду Трампу басни о "братских народах", проводил "исторические лекции", далекие от реальности, чем, к слову, разозлил Трампа. Теперь слушать сказки Путина никому не интересно, от него ждут реальных шагов, отметил политтехнолог Тарас Загородний.

Однако демонстрировать российскому диктатору нечего. Ситуация на фронте, положение России из-за украинских ударов и экономических проблем – не то, чем бы мог похвастаться Путин, как бы этого не хотел.

Тактика Путина уже не будет срабатывать так, как весной. Процессы вокруг России уже запущены и он их контролировать не может. Украина активно прессингует Россию, это раздражает Путина. Он хочет еще как-то тянуть время, но сейчас давление на Москву значительно увеличилось. Становится очевидно, что экономика рушится. Что бы они ни говорили, время сейчас работает против Путина и России в целом,

– подчеркнул Загородний.

Поскольку стало понятно, что российские интересы полностью протолкнуть через Кушнера и Виткоффа не получится, россияне прибегли к обсуждению второстепенных вопросов. Таким образом они вроде и поддерживают переговорный процесс, но вместе с тем не сдвигают его с места.

В то же время на Трампа начинают давить его предвыборные обещания по завершению войны. Он может провалить промежуточные выборы, не прибегая к реальному давлению против России, чего, кстати, хочет сам американский народ. Не увидев никакого сдвига после визита Уиткоффа и Кушнера в Москву, Трамп может разозлиться. И это в конце концов может сыграть на руку Украине.

