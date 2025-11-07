Будет умолять Трампа, – эксперт сказал, что будет выпрашивать Орбан у Вашингтона

Сегодня, 7 ноября состоится встреча Виктора Орбана и Дональда Трампа в Белом доме. Премьер-министр Венгрии прибыл в США с несколькими важными вопросами, одна из тем –бизнес.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философских наук Андрей Городницкий, отметив, что Орбан будет настаивать на теме российской нефти. Кроме того, он продолжит говорить о коммуникации США с Кремлем.

Что будет выпрашивать Орбан у Вашингтона?

Политический эксперт предположил, что прежде всего Орбан приедет решать вопросы, касающиеся его бизнес-интересов. Именно это интересует "маленького диктатора", который живет на коррупционные деньги.

Орбану нужны российские средства, которые заходят через нефть. Он будет давить на Трампа, говорить, что Венгрия маленькая страна без выхода к морю, поэтому не может построить порты и НПЗ. Он будет умолять Трампа о возможности заработать,

– подчеркнул он.

Интересно! Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов обратил внимание на то, что Венгрия может получать нефть другим путем – через Хорватию проходит ряд нефтепроводов и страна предложила Венгрии поставлять нефть через Адриатическое море. Однако Орбан отказался.

В то же время премьер-министр Венгрии заявлял, что уладит вопрос встречи Трампа с Владимиром Путиным. Однако, по мнению Городницкого, это бред. Маловероятно, что она состоится в Будапеште.

Однако политический эксперт добавил, что Орбан будет педалировать этот вопрос, чтобы показать своим избирателям, какой он великий лидер. Вскоре в Венгрии будут выборы, поэтому премьер-министру нужно доказывать, что он сильный политик, который работает на репутацию своей страны.

На что, со своей стороны, может настаивать Трамп во время встречи?