Благатиме Трампа, – експерт сказав, що випрошуватиме Орбан у Вашингтоні

Сьогодні, 7 листопада відбудеться зустріч Віктора Орбана та Дональда Трампа у Білому домі. Прем'єр-міністр Угорщини прибув до США з кількома важливими питаннями, одна з тем – бізнес.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософських наук Андрій Городницький, зауваживши, що Орбан буде наполягати на темі російської нафти. Крім того, він продовжить говорити про комунікацію США з Кремлем.

Що випрошуватиме Орбан у Вашингтоні?

Політичний експерт припустив, що насамперед Орбан приїде розв'язувати питання, які стосуються його бізнес-інтересів. Саме це цікавить "маленького диктатора", який живе на корупційні гроші.

Орбану потрібні російські кошти, які заходять через нафту. Він буде тиснути на Трампа, казати, що Угорщина маленька країна без виходу до моря, тому не може збудувати порти та НПЗ. Він благатиме Трампа про можливість заробити,

– наголосив він.

Цікаво! Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов звернув увагу на те, що Угорщина може отримувати нафту іншим шляхом – через Хорватію проходить низка нафтопроводів і країна запропонувала Угорщині постачати нафту через Адріатичне море. Однак Орбан відмовився.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини заявляв, що владнає питання зустрічі Трампа з Володимиром Путіним. Однак, на думку Городницького, це маячня. Малоймовірно, що вона відбудеться в Будапешті.

Однак політичний експерт додав, що Орбан буде педалювати це питання, щоб показати своїм виборцям, який він великий лідер. Невдовзі в Угорщині будуть вибори, тому прем'єр-міністру потрібно доводити, що він сильний політик, який працює на репутацію своєї країни.

На що, зі свого боку, може наполягати Трамп під час зустрічі?