Дональд Трамп вважає, що вибір мера Нью-Йорка – демократа Зохрана Мамдані, є великою помилкою, адже це матиме дуже негативні наслідки для міста. Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що після того, як президент США очолив правий популізм, лише було питанням часу, коли з'явиться лівий.

Чому у США криза обох партій?

Олег Саакян вважає, що як Трамп, так і новообраний мер Нью-Йорка є яскравими прикладами того, що і республіканська, і демократична партії перебувають у глибокій кризі.

Довідка. Популізм – це політичний підхід, який звертається до емоцій, потреб і невдоволення широких верств населення, протиставляючи їх так званій еліті. Його суть полягає у створенні образу боротьби "простих людей" проти "влади" чи "верхів". Часто такий стиль політики супроводжується гучними, але малореалістичними обіцянками.

"І там, і там домінують популістичні настрої, які виходять далеко за рамки класичної республіканської та демократичної ідеології", – сказав політолог.

За його словами, обидва політики є не класичними представниками своїх партій.

Трамп, ймовірно, вдається до правого популізму, залякуючи союзників агресивною геополітикою, а Зохран Мамдані – до тотального лівого комуністичного популізму, обіцяючи створити ледь не прогресивний соціалізм в окремому американському місті.

Цікаво. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц вважає, що соціалістичні ініціативи нового мера, зокрема безплатний транспорт і підвищення податків для заможних, можуть спричинити відтік бізнесу та економічний занепад Нью-Йорка. Він попереджає, що посилення політичного розколу і фінансова нестабільність загрожують США внутрішнім конфліктом.

Саакян підсумував, що така ситуація у Сполучених Штатах Америки дуже лякає, адже обидві партії перебувають у глибокій кризі.

У США поститься політична криза: що відомо?