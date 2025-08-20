Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на возможность встречи лидеров Украины и России. Он предлагает свою кандидатуру на роль посредника в этих переговорах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что сказал президент Беларуси относительно переговоров Путина и Зеленского?

Минск предлагает организовать встречу президентов, если это "потребуется". Как отметила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, Лукашенко говорит, что готов быть посредником и организовать встречу, но не настаивает на этом.

Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если это нужно для мира в нашей братской республике – мы готовы организовать любую встречу,

– рассказала Эйсмонт.

Александр Лукашенко ранее провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Однако лидеры не говорили об организации встречи Зеленского и Путина.

Отметим! Генерал армии Николай Маломуж в комментарии 24 Каналу рассказал, что вероятной точкой встречи президентов являются города Турции, а также Дубаи, Женева или Минск.

Что известно о встрече Зеленского и Путина и где она может пройти?

Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме звонил Владимиру Путину. После этих разговоров американский президент объявил, что Вашингтон будет готовить встречу лидеров Украины и России.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, его сторона поддерживает идею проведения этой встречи, чтобы урегулировать украинский конфликт. Путин рассказал, что желает сначала встретиться с Владимиром Зеленским один на один.

После такого заявления страны начали предлагать свои площадки для встречи президентов. Так принять переговоры согласилась Венгрия. Хотя в Польше считают, что стоит выбрать другую площадку, ведь был негативный опыт после встречи президентов в Будапеште в 1994 году.

Также премьер-министр Австрии Кристиан Штокер предложил провести переговоры в Вене. Он заявил, что свяжется с Международным уголовным судом, чтобы обеспечить безопасное участие Путина.

К слову, британско-украинская исследовательница Арина Луцевич говорит, что Владимир Путин на самом деле не готов к встрече с Путиным, ведь для главы Кремля это будет означать признать провал и потерю доверия россиян.