Экс-чиновник Госдепа раскрыл, почему Путин боится встречаться с Зеленским

Уже не впервые в СМИ звучали новости о возможной встрече Зеленского и Путина. Украинский президент не против этого, однако кремлевский диктатор, вероятно, очень боится прямого диалога с ним, поэтому избегает этой возможности.

Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по внешней политике, бывший чиновник Госдепа США Дэвид Тафури, отметив, что Путин не хочет прямых переговоров с Зеленским, ведь понимает, что не победит в дискуссии о том, каким должно быть будущее России и Украины.

Почему Путин боится встречи с Зеленским?

Дэвид Тафури подчеркнул, что, во время встречи с украинским президентом, российский диктатор будет в неудобном положении, ведь у него нет харизмы и искренности, которые есть у Зеленского.

Поэтому он предпочитает работать один на один с Трампом. Все потому, что у них нет других людей, которые бы подталкивали Украину к тому, чтобы повлиять на лидера США,

– сказал он.

Кроме того, маловероятно, что Путин серьезно говорит о возможности прекращения огня, поэтому он и не хочет встречи с Зеленским.

Важным также является тот момент, что диктатор совсем не изменил своих требований по завершению войны.

Эти условия являются неприемлемыми для Украины. Так и должно быть, ведь Путин хочет не только уже захваченные восточные регионы, но есть те, которые украинские силы успешно защищают,

– отметил Дэвид Тафур.

Поэтому он считает, что, пока кремлевский диктатор не начнет идти на уступки, нет никакого повода предполагать, что трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина будет иметь успех.

Состоится ли встреча Зеленского с Путиным?