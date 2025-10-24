Ексчиновник Держдепу розкрив, чому Путін боїться зустрічатись із Зеленським
- Експерт Девід Тафурі вважає, що Путін уникає зустрічі із Зеленським через страх програти в дискусії.
- Путін не змінив свої вимоги щодо війни, а вони є неприйнятними для України.
Вже не вперше у ЗМІ лунали новини про можливу зустріч Зеленського та Путіна. Український президент не проти цього, однак кремлівський диктатор, ймовірно, дуже боїться прямого діалогу з ним, тому уникає цієї можливості.
Таку думку 24 Каналу висловив експерт із зовнішньої політики, колишній чиновник Держдепу США Девід Тафурі, зазначивши, що Путін не хоче прямих переговорів із Зеленським, адже розуміє, що не переможе у дискусії щодо того, яким має бути майбутнє Росії та України.
Дивіться також Ми хочемо миру, Путін – ні, – Зеленський заявив, що Україна бажає переговорів із Росією
Чому Путін боїться зустрічі із Зеленським?
Девід Тафурі підкреслив, що, під час зустрічі з українським президентом, російський диктатор буде у незручному становищі, адже у нього немає харизми та щирості, які є у Зеленського.
Тому він віддає перевагу працювати сам на сам із Трампом. Все тому, що біля них немає інших людей, які б підштовхували Україну до того, щоб вплинути на лідера США,
– сказав він.
Крім того, малоймовірно, що Путін серйозно говорить про можливість припинення вогню, тому він і не хоче зустрічі із Зеленським.
Важливим також є той момент, що диктатор зовсім не змінив своїх вимог щодо завершення війни.
Ці умови є неприйнятними для України. Так і має бути, адже Путін хоче не лише уже захоплені східні регіони, але є ті, які українські сили успішно захищають,
– зазначив Девід Тафур.
Тому він вважає, що, поки кремлівський диктатор не почне йти на поступки, немає жодного приводу припускати, що тристороння зустріч Трампа, Зеленського та Путіна матиме успіх.
Чи відбудеться зустріч Зеленського із Путіним?
США прагнуть, що найближчим часом відбулась зустріч Зеленського із Путіним. У Білому домі заявили, що Кремль, ймовірно, не проти цього.
Зеленський підкреслив, що готовий бути присутнім на тристоронні зустрічі із Трампом та Путіним. Він прагне, щоб організація цього відбулась без жодних умов.
Український президент вважає, що для російського диктатора особиста розмова із ним була б невдачею. Все тому, що Путін не прагне реального миру. Зеленський припустив, що навіть для росіян їхня зустріч із російським лідером була б безглуздою, адже не мала б ніяких результатів.