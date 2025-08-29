В Вашингтоне предлагают Киеву и Москве технические переговоры для подготовки саммита лидеров
- США предлагают технические переговоры между Украиной и Россией для подготовки встречи Зеленского и Путина, с акцентом на территории и гарантии безопасности.
- Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провел встречу с руководителем Офиса президента Украины для подготовки основы переговоров, но конкретных сроков встречи лидеров пока нет.
- Белый дом считает, что предварительные консультации помогут избежать провала будущего саммита и найти реальные точки соприкосновения между сторонами.
США хотят организовать технические переговоры между Украиной и Россией, чтобы подготовить встречу Зеленского и Путина. Речь пойдет о территориях и гарантиях безопасности.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Politico. Соединенные Штаты настаивают на проведении технических переговоров между Украиной и Россией, которые должны подготовить почву для потенциальной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Читайте также Зеленский пообещал 1 сентября напомнить миру об ультиматуме Трампа Путину
США готовят почву для встречи Зеленского и Путина
Как стало известно, 29 августа спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф встретился в Нью-Йорке с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Цель разговора – подготовка основы для переговоров на техническом уровне перед возможным саммитом.
По данным источника Politico, в случае проведения таких переговоров они должны коснуться вопросов территорий, гарантий безопасности и других ключевых тем, которые могут проложить путь для дальнейшего диалога на высшем уровне.
Наша цель – посадить Путина и Зеленского за один стол и создать возможность для успешной встречи,
– подчеркивал ранее Уиткофф.
В Белом доме считают, что предварительные консультации помогут определить реальные точки соприкосновения между сторонами и избежать провала будущего саммита. В то же время конкретных сроков проведения встречи лидеров пока нет, ведь переговоры находятся только на этапе подготовки.
Что известно о встрече Зеленского и Путина?
После переговоров на Аляске и саммита в Белом доме США начали готовить почву для возможной встречи президентов Украины и России.
По данным СМИ, Владимир Путин якобы пообещал Дональду Трампу лично встретиться с Владимиром Зеленским, а украинский лидер в свою очередь подтвердил готовность к диалогу без предварительных условий.
В то же время в Кремле заявляют, что пока нет повестки дня для таких переговоров. Там отмечают: диктатор может согласиться на встречу только тогда, когда будут согласованы ключевые пункты потенциального мирного соглашения.