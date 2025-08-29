США хочуть організувати технічні переговори між Україною та Росією, щоб підготувати зустріч Зеленського й Путіна. Йтиметься про території та гарантії безпеки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Politico. Сполучені Штати наполягають на проведенні технічних переговорів між Україною та Росією, які мають підготувати ґрунт для потенційної зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Читайте також Зеленський пообіцяв 1 вересня нагадати світу про ультиматум Трампа Путіну

США готують ґрунт для зустрічі Зеленського й Путіна

Як стало відомо, 29 серпня спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф зустрівся у Нью-Йорку з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Мета розмови – підготовка основи для переговорів на технічному рівні перед можливим самітом.

За даними джерела Politico, у разі проведення таких переговорів вони повинні торкнутися питань територій, гарантій безпеки та інших ключових тем, які можуть прокласти шлях для подальшого діалогу на вищому рівні.

Наша мета – посадити Путіна і Зеленського за один стіл і створити можливість для успішної зустрічі,

– наголошував раніше Віткофф.

У Білому домі вважають, що попередні консультації допоможуть визначити реальні точки дотику між сторонами та уникнути провалу майбутнього саміту. Водночас конкретних термінів проведення зустрічі лідерів наразі немає, адже переговори перебувають лише на етапі підготовки.

Що відомо про зустріч Зеленського і Путіна?