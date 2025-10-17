Во время встречи в Вашингтоне Дональд Трамп обсудит с Владимиром Зеленским возможную встречу с российским диктатором. Американский лидер также лично может провести переговоры с Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует CBS News.

Трамп хочет организовать встречу Путина и Зеленского

Дональд Трамп недавно провел длительный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а в пятницу, 17 октября, принимает в Белом доме Владимира Зеленского. Одна из тем, которую обсудят лидеры – это необходимая встреча Зеленского с Путиным. Больше подробностей по планированию переговоров лидеров Украины и России в Вашингтоне не назвали.

Владимир Зеленский собирается говорить с Трампом о большей военной помощи. В центре внимания будет вопрос поставки ракет дальнего радиуса действия. Сначала поставки Украине Tomahawk Трамп обсудил с Путиным. Он предполагал, что это может побудить российского диктатора к сотрудничеству. Президент США также отмечал, что эти ракеты станут "новым шагом агрессии" в войне между Россией и Украиной.

Стоит отметить! Дональд Трамп и Владимир Зеленский активно общаются, и это уже проявляется в изменении тональности американской политики. Трамп уже не "осторожным наблюдателем", а имеет более активную позицию по поддержке Украины. Что может измениться после встречи Зеленского и Трампа и получит ли Украина необходимую помощь – читайте в нашем материале.

Готов ли Зеленский встретиться с Путиным?