Білий дім цього прагне: Трамп обговорить із Зеленським можливість зустрічі з Путіним
- Дональд Трамп обговорить із Володимиром Зеленським можливість переговори з Володимиром Путіним під час зустрічі у Вашингтоні.
- Зеленський планує обговорити з Трампом постачання Україні ракет далекого радіуса дії.
Під час зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп обговорить із Володимиром Зеленським можливу зустріч з російським диктатором. Американський лідер також особисто може провести переговори з Володимиром Путіним у Будапешті.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, яку цитує CBS News.
До теми "Піар-акція, приречена на провал": у Кремлі висловилися про зустріч Путіна та Зеленського
Трамп хоче організувати зустріч Путіна та Зеленського
Дональд Трамп нещодавно провів тривалу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, а в п'ятницю, 17 жовтня, приймає в Білому домі Володимира Зеленського. Одна з тем, яку обговорять лідери – це необхідна зустріч Зеленського з Путіним. Більше подробиць щодо планування переговорів лідерів України та Росії у Вашингтоні не назвали.
Трамп зробив заяви перед зустріччю з Зеленським: дивіться відео
Володимир Зеленський збирається говорити з Трампом про більшу військову допомогу. У центрі уваги буде питання постачання ракет далекого радіуса дії. Спочатку постачання Україні Tomahawk Трамп обговорив з Путіним. Він припускав, що це може спонукати російського диктатора до співпраці. Президент США також зазначав, що ці ракети стануть "новим кроком агресії" у війні між Росією та Україною.
Варто зазначити! Дональд Трамп і Володимир Зеленський активно спілкуються, і це вже виявляється в зміні тональності американської політики. Трамп вже є не "обережним спостерігачем", а має більш активну позицію щодо підтримки України. Що може змінитися після зустрічі Зеленського та Трампа та чи отримає Україна необхідну допомогу – читайте в нашому матеріалі.
Чи готовий Зеленський зустрітися з Путіним?
Володимир Зеленський досі готовий провести зустріч з Володимиром Путіним. Такі переговори, за словами українського лідера, можуть пройти в будь-якому місці, крім Росії та Білорусі. Але Кремль відхиляє ці умови.
Президент України також заявив, що зустріч з ним була б невдачею для Путіна, оскільки російський лідер не прагне реальних переговорів. Зеленський зазначив, що російське суспільство не зрозуміє, якщо переговори не матимуть результатів.