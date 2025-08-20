Путин не готов к встрече с Зеленским: в CNN раскрыли главную причину
- Путин избегает встречи с Зеленским, чтобы не признать провал своей политики в отношении Украины.
- Москва требует территориальных уступок и не готова к компромиссу, продолжая атаковать украинские города.
- Путин считает войну противостоянием с Западом, а не с Украиной, и готов к переговорам только при условии принятия его ультиматумов.
После переговоров в Вашингтоне прозвучало предложение организовать двустороннюю встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако учитывая реакцию Москвы, Россия к такому сценарию не готова.
Исследователи считают, что Путин всячески уклоняется от прямого диалога с президентом Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.
Смотрите также Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: все, что известно об историческом визите
Почему переговоры Зеленского с Путиным могут никогда не состояться?
Россия постоянно затягивает переговорный процесс о прекращении войны в Украине. Так, после саммита Путина с Трампом на Аляске, кремлевский советник Юрий Ушаков ограничился формулировкой о возможности "поднять уровень представителей" на переговорах, не упомянув прямых контактов президентов.
В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва "не отказывается ни от каких форматов" – ни двусторонних, ни многосторонних. Однако он отметил, что любые контакты лидеров государств должны быть "тщательно подготовлены". По мнению аналитиков, это означает, что быстрой встречи ждать не стоит.
Почему Путин избегает переговоров с президентом Украины?
По словам британско-украинской исследовательницы Орыси Луцевич, для главы Кремля встретиться с Зеленским означает признать провал.
Он годами убеждал россиян, что Украина – это вымышленный проект Запада, а Зеленский – нелегитимный нацист. Как тогда объяснить народу, почему он вдруг садится с ним за стол?,
– замечает аналитик.
Кремль и дальше подрывает легитимность украинского лидера, акцентируя на отложенных выборах во время военного положения, и требует их проведения еще до заключения любого мира. Показательно, что даже в мае, когда Зеленский лично прибыл на переговоры в Турцию, Путин ограничился отправкой делегации во главе с автором школьных учебников истории.
Политолог Татьяна Становая считает, что для Путина эта война – прежде всего противостояние с Западом, а не с Украиной. Поэтому он согласится на встречу только при условии, что Киев примет главные ультимативные требования Москвы, в частности территориальные уступки. Зеленский же категорически отвергает эти условия.
Несмотря на дипломатические попытки мировых лидеров, Москва не уступает. Зато Россия продолжает цинично атаковать украинские города. Это напоминание: когда не срабатывает дипломатическое давление, Кремль всегда возвращается к военной силе.
Что известно о переговорном процессе?
- В Белом доме положительно отреагировали на проведенную встречу Трампа и Зеленского, Трамп назвал переговоры успешными.
- Президент США заявил, что начал процесс подготовки встречи между российским диктатором и президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Лидеры европейских стран выразили сомнения относительно готовности Путина к мирному урегулированию войны. Несмотря на это они поддерживают усилия Трампа в проведении переговоров.