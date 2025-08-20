Після переговорів у Вашингтоні пролунала пропозиція організувати двосторонню зустріч між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Однак зважаючи на реакцію Москви, Росія до такого сценарію не готова.

Дослідники вважають, що Путін всіляко ухиляється від прямого діалогу із президентом України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі: все, що відомо про історичний візит

Чому перемовини Зеленського з Путіним можуть ніколи не відбутися?

Росія постійно затягує переговорний процес щодо припинення війни в Україні. Так, після саміту Путіна з Трампом на Алясці, кремлівський радник Юрій Ушаков обмежився формулюванням про можливість "підняти рівень представників" на перемовинах, не згадавши прямих контактів президентів.

Водночас міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва "не відмовляється від жодних форматів" – ні двосторонніх, ні багатосторонніх. Проте він наголосив, що будь-які контакти лідерів держав повинні бути "ретельно підготовлені". На думку аналітиків, це означає, що швидкої зустрічі чекати не варто.

Чому Путін уникає перемовин із президентом України?

За словами британсько-української дослідниці Орисі Луцевич, для очільника Кремля зустрітися із Зеленським означає визнати провал.

Він роками переконував росіян, що Україна – це вигаданий проєкт Заходу, а Зеленський – нелегітимний нацист. Як тоді пояснити народу, чому він раптом сідає з ним за стіл?,

– зауважує аналітикиня.

Кремль і далі підважує легітимність українського лідера, акцентуючи на відкладених виборах під час воєнного стану, та вимагає їхнього проведення ще до укладання будь-якого миру. Показово, що навіть у травні, коли Зеленський особисто прибув на переговори до Туреччини, Путін обмежився відправкою делегації на чолі з автором шкільних підручників історії.

Політологиня Тетяна Станова вважає, що для Путіна ця війна – передусім протистояння із Заходом, а не з Україною. Тому він погодиться на зустріч лише за умови, що Київ прийме головні ультимативні вимоги Москви, зокрема територіальні поступки. Зеленський же категорично відкидає ці умови.

Попри дипломатичні спроби світових лідерів, Москва не поступається. Натомість Росія продовжує цинічно атакувати українські міста. Це нагадування: коли не спрацьовує дипломатичний тиск, Кремль завжди повертається до військової сили.

Що відомо про переговорний процес?