Нещодавній мирний саміт Трампа вважають "шансом викрити російський блеф" і водночас зміцнити аргументи на користь нових санкцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що у Європі думають про зусилля Трампа?

Французький президент Еммануель Макрон заявив перед поїздкою до Вашингтона, що навряд чи Володимир Путін прагне миру. Цього хоче Дональд Трамп, але сам російський диктатор хоче лише капітуляції України.

Подібний скептицизм поділяють і дипломати, які брали участь у неформальних консультаціях Євросоюзу. Один із них припустив, що у разі доведення Путіним його небажання закінчувати війну, Трамп може почати діяти.

Водночас західні партнери продовжують підтримувати ініціативу США, оскільки, за словами іншого дипломата, це стане чітким випробуванням намірів Росії, а гарантії безпеки дозволять Україні вести переговори з позиції сили.

Видання пише, що сам Трамп після зустрічей із Зеленським та Путіним визнав, що про наміри останнього стане відомо протягом наступних кількох тижнів, і що "можливо, він не хоче укладати угоду" з Україною насправді.

Попри вищезгадане, у європейських столицях вже готуються до можливого провалу дипломатії у цьому питанні. Тож новий пакет санкцій може стати ключовим важелем тиску, якщо Москва знову спробує затягнути переговори.

Європа розглядає додаткові санкції