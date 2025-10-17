Попытки Дональда Трампа организовать переговоры украинского и украинского президентов до сих пор не принесли четких результатов. Впрочем, в Белом доме все еще надеются на встречу лидеров стран.

Соответствующее заявление во время брифинга для прессы сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает 24 Канал.

К теме Трамп встретится с Путиным в Будапеште, чтобы попытаться положить конец войне

Как в Белом доме комментируют возможность встречи Путина и Зеленского?

Кэролайн Левитт подытожила результаты телефонного разговора между Президентом Трампом и Путиным.

По словам пресс-секретаря, Дональд Трамп считает, что организация встречи между Владимиром Зеленским и президентом Путиным все еще остается возможной.

Президент будет пытаться продвинуть мяч вперед ради мира,

– сказала Левитт.

Она также отметила, что глава России выразил готовность к переговорам с Трампом. Левитт уточнила, что разговор между лидерами длился два часа, и, по мнению Трампа, был достигнут прогресс в вопросе войны, которую Россия ведет против Украины.

Кроме того, Левитт подтвердила намерение Путина провести личную встречу с президентом США.

На такую инициативу уже отреагировали в Будапеште. Виктор Орбан, который поддерживает Дональда Трампа и Владимира Путина, положительно оценил указанную новость. Премьер-министр Венгрии в своем заявлении выразил готовность страны принять обоих лидеров.

На каком этапе мирные переговоры между Украиной и Россией?