Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского все еще возможна, Белый дом
- В США считают, что президенты Украины и России все же смогут провести встречу.
- Во время телефонного разговора с Путиным Трамп достиг прогресса в вопросе войны России против Украины.
Попытки Дональда Трампа организовать переговоры украинского и украинского президентов до сих пор не принесли четких результатов. Впрочем, в Белом доме все еще надеются на встречу лидеров стран.
Соответствующее заявление во время брифинга для прессы сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает 24 Канал.
Как в Белом доме комментируют возможность встречи Путина и Зеленского?
Кэролайн Левитт подытожила результаты телефонного разговора между Президентом Трампом и Путиным.
По словам пресс-секретаря, Дональд Трамп считает, что организация встречи между Владимиром Зеленским и президентом Путиным все еще остается возможной.
Президент будет пытаться продвинуть мяч вперед ради мира,
– сказала Левитт.
Она также отметила, что глава России выразил готовность к переговорам с Трампом. Левитт уточнила, что разговор между лидерами длился два часа, и, по мнению Трампа, был достигнут прогресс в вопросе войны, которую Россия ведет против Украины.
Кроме того, Левитт подтвердила намерение Путина провести личную встречу с президентом США.
На такую инициативу уже отреагировали в Будапеште. Виктор Орбан, который поддерживает Дональда Трампа и Владимира Путина, положительно оценил указанную новость. Премьер-министр Венгрии в своем заявлении выразил готовность страны принять обоих лидеров.
На каком этапе мирные переговоры между Украиной и Россией?
Трамп считает, что переговоры с Россией могут способствовать урегулированию конфликта, и отметил, что прекращение войны положительно повлияло бы на имидж Путина. К тому же глава Белого дома заверил, что Украина может получить ракеты Tomahawk, если Россия не прекратит войну.
В то же время экс-посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что успех Израиля может побудить американского лидера попробовать аналогичный подход к России и Украине.
Россия же не проявляет готовности к прекращению боевых действий. Однако Песков подтвердил, что диалог с американской стороной продолжается, несмотря на временную паузу.