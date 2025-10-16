Трамп вважає, що зустріч Путіна і Зеленського все ще можлива, – Білий дім
- У США вважають, що президенти України та Росії все ж зможуть провести зустріч.
- Під час телефонної розмови з Путіним Трамп досяг прогресу у питанні війни Росії проти України.
Спроби Дональда Трампа організувати перемовини українського та українського президентів досі не принесли чітких результатів. Втім, у Білому домі все ще сподіваються на зустріч лідерів країн.
Відповідну заяву під час брифінгу для преси зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає 24 Канал.
Як у Білому домі коментують можливість зустрічі Путіна та Зеленського?
Керолайн Левітт підсумувала результати телефонної розмови між Президентом Трампом і Путіним.
За словами прессекретарки, Дональд Трамп вважає, що організація зустрічі між Володимиром Зеленським і президентом Путіним усе ще залишається можливою.
Президент намагатиметься просунути м'яч вперед заради миру,
– сказала Левітт.
Вона також зазначила, що глава Росії висловив готовність до переговорів із Трампом. Левітт уточнила, що розмова між лідерами тривала дві години, і, на думку Трампа, було досягнуто прогресу в питанні війни, яку Росія веде проти України.
Крім того, Левітт підтвердила намір Путіна провести особисту зустріч із президентом США.
На таку ініціативу вже відреагували в Будапешті. Віктор Орбан, який підтримує Дональда Трампа та Володимира Путіна, позитивно оцінив зазначену новину. Прем'єр-міністр Угорщини у своїй заяві висловив готовність країни прийняти обох лідерів.
На якому етапі мирні переговори між Україною та Росією?
Трамп вважає, що переговори з Росією можуть сприяти врегулюванню конфлікту, і зазначив, що припинення війни позитивно вплинуло б на імідж Путіна. До того ж очільник Білого дому запевнив, що Україна може отримати ракети Tomahawk, якщо Росія не припинить війну.
Водночас експосол України в США Валерій Чалий зазначив, що успіх Ізраїлю може спонукати американського лідера спробувати аналогічний підхід до Росії та України.
Росія ж не виявляє готовності до припинення бойових дій. Однак Пєсков підтвердив, що діалог з американською стороною триває, попри тимчасову паузу.