Спроби Дональда Трампа організувати перемовини українського та українського президентів досі не принесли чітких результатів. Втім, у Білому домі все ще сподіваються на зустріч лідерів країн.

Відповідну заяву під час брифінгу для преси зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає 24 Канал.

До теми Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті, щоб спробувати покласти край війні

Як у Білому домі коментують можливість зустрічі Путіна та Зеленського?

Керолайн Левітт підсумувала результати телефонної розмови між Президентом Трампом і Путіним.

За словами прессекретарки, Дональд Трамп вважає, що організація зустрічі між Володимиром Зеленським і президентом Путіним усе ще залишається можливою.

Президент намагатиметься просунути м'яч вперед заради миру,

– сказала Левітт.

Вона також зазначила, що глава Росії висловив готовність до переговорів із Трампом. Левітт уточнила, що розмова між лідерами тривала дві години, і, на думку Трампа, було досягнуто прогресу в питанні війни, яку Росія веде проти України.

Крім того, Левітт підтвердила намір Путіна провести особисту зустріч із президентом США.

На таку ініціативу вже відреагували в Будапешті. Віктор Орбан, який підтримує Дональда Трампа та Володимира Путіна, позитивно оцінив зазначену новину. Прем'єр-міністр Угорщини у своїй заяві висловив готовність країни прийняти обох лідерів.

На якому етапі мирні переговори між Україною та Росією?