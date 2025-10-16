В пятницу, 17 октября, в Белом доме состоится встреча между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Вероятно, они планируют обсудить возможный переход Украины в наступление.

Возможно, США таки примут решение о предоставлении Украине ракет Tomahawk. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

О чем будут говорить Зеленский и Трамп в Вашингтоне?

Накануне переговоров американский лидер заявил, что украинская сторона стремится начать наступательные действия.

Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление,

– сказал он.

Ожидается, что в центре разговоров будут вопросы поставки в Украину крылатых ракет Tomahawk и систем противовоздушной обороны Patriot. На этой неделе украинская делегация уже провела переговоры с производителем "Томагавков" – компанией Raytheon, а также по ПВО Patriot.

Киев рассчитывает, что пятничная встреча поможет получить современные вооружения, необходимые для новой контрнаступательной операции.

"Мы действительно можем перейти в наступление – все зависит от оружия, которое мы получим, и утвержденного плана", – цитирует неназванного высокопоставленного чиновника украинской власти Politico.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала отметил, что для обсуждения по ракетам Tomahawk не обязательно ехать в США. Поэтому, вероятно, может подниматься какая-то другая тема – например, минеральная сделка.

Что известно о плане визита Зеленского в США?