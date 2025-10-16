У п’ятницю, 17 жовтня, у Білому домі відбудеться зустріч між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Ймовірно, вони планують обговорити можливий перехід України в наступ.

Можливо, США таки приймуть рішення про надання України ракет Tomahawk. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Трамп знайшов найкращий спосіб помститися Путіну: Politico пояснило, до чого тут Зеленський

Про що говоритимуть Зеленський і Трамп у Вашингтоні?

Напередодні переговорів американський лідер заявив, що українська сторона прагне розпочати наступальні дії.

Вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ,

– сказав він.

Очікується, що у центрі розмов будуть питання постачання в Україну крилатих ракет Tomahawk та систем протиповітряної оборони Patriot. Цього тижня українська делегація вже провела переговори з виробником "Томагавків" – компанією Raytheon, а також щодо ППО Patriot.

Київ розраховує, що п'ятнична зустріч допоможе отримати сучасні озброєння, необхідні для нової контрнаступальної операції.

"Ми дійсно можемо перейти в наступ – все залежить від зброї, яку ми отримаємо, і затвердженого плану", – цитує неназваного високопосадовця української влади Politico.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу зазначив, що для обговорення щодо ракет Tomahawk не обов'язково їхати до США. Тому, ймовірно, може підійматися якась інша тема – наприклад, мінеральна угода.

Що відомо про план візиту Зеленського до США?