Зеленський говоритиме з Трампом про перехід України в наступ, – Politico
- Зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі запланована на 17 жовтня для обговорення переходу України в наступ.
- Ключові теми переговорів включають можливе постачання Україні ракет Tomahawk та систем ППО Patriot.
У п’ятницю, 17 жовтня, у Білому домі відбудеться зустріч між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Ймовірно, вони планують обговорити можливий перехід України в наступ.
Можливо, США таки приймуть рішення про надання України ракет Tomahawk. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Дивіться також Трамп знайшов найкращий спосіб помститися Путіну: Politico пояснило, до чого тут Зеленський
Про що говоритимуть Зеленський і Трамп у Вашингтоні?
Напередодні переговорів американський лідер заявив, що українська сторона прагне розпочати наступальні дії.
Вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ,
– сказав він.
Очікується, що у центрі розмов будуть питання постачання в Україну крилатих ракет Tomahawk та систем протиповітряної оборони Patriot. Цього тижня українська делегація вже провела переговори з виробником "Томагавків" – компанією Raytheon, а також щодо ППО Patriot.
Київ розраховує, що п'ятнична зустріч допоможе отримати сучасні озброєння, необхідні для нової контрнаступальної операції.
"Ми дійсно можемо перейти в наступ – все залежить від зброї, яку ми отримаємо, і затвердженого плану", – цитує неназваного високопосадовця української влади Politico.
Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу зазначив, що для обговорення щодо ракет Tomahawk не обов'язково їхати до США. Тому, ймовірно, може підійматися якась інша тема – наприклад, мінеральна угода.
Що відомо про план візиту Зеленського до США?
Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа запланована на 17 жовтня.
Очікується, що президент України розпочинає свій робочий візит до Вашингтона з низки закритих зустрічей, які можуть визначити подальшу траєкторію оборонної та енергетичної співпраці між Києвом і США.
Наприклад, йдеться про представників американських енергетичних компаній, які можуть долучитися до проєктів з модернізації української енергомережі та захисту критичної інфраструктури від російських ударів напередодні зими.
Також заплановані переговори у Конгресі США, де українська сторона матиме можливість представити позицію щодо подальшої військової допомоги та заморожених оборонних контрактів.