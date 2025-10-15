Можливо, буде підійматися якась абсолютно нова тема. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

До теми Трамп зустрінеться із Зеленським вже цього тижня у Вашингтоні

"Поки зустріч у п'ятницю – це загадка для мене. Ні разу не були загадкою теми на зустрічах Трампа та Зеленського або Трампа з Путіним. Питання було тільки в результативності", – сказав він.

Про що можуть говорити лідери?

Михайло Шейтельман зазначив, що для обговорення щодо ракет Tomahawk не обов'язково їхати до США. Тому, ймовірно, може підійматися якась інша тема. Однак однією з тем може бути угода про рідкісноземельні матеріали.

Дивіться, як усе сходиться. Китай кинув США на рідкісноземельні матеріали. Штати ввели тарифи 100% проти КНР з 1 листопада. Раптом Юлія Свириденко їде до США. Вона відома укладанням угоди про рідкісноземельні матеріали. Далі – Володимир Зеленський,

– сказав він.

Можливо, буде обговорюватися тема термінового видобутку якихось матеріалів. Це потрібно, щоб американцями вистачило на подолання залежності від Китаю.

Але для цієї історії Зеленський був би не потрібен. Можна було б домовлятися зі Свириденко. Щось тут є. Готується якась подвійна гра,

– припустив політтехнолог.

Зустріч Зеленського та Трампа: що відомо?