В Белом доме закончилась встреча Зеленского и Трампа с журналистами. Администрация уже опубликовала первые официальные фото со встречи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Белого дома в X.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?

Встреча президентов Украины и США началось около 20:30 по киевскому времени.

Встретив Зеленского, Трамп заметил, что ему нравится образ украинского главы, который надел черный пиджак и рубашку.

Общение президентов продолжалось примерно полчаса. После этого они пошли общаться тет-а-тет.

Тем временем в Белом доме показали первые официальные фото встречи.

Встреча Зеленского и Трампа / Фото Белого дома

Какие заявления сделали президенты?