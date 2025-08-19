Встреча Зеленского и Трампа с европейскими лидерами завершилась, но есть нюанс
В Белом доме состоялась многосторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского, лидеров ряда стран Европы. Известно, что она уже завершилась.
Однако лидеры остаются в Белом доме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
Почему лидеры остаются в Белом доме после переговоров?
Около полуночи стало известно, что встреча Зеленского и Трампа с европейскими лидерами завершилась, однако есть нюанс.
Пресс-секретарь Зеленского сообщил журналистам, что встреча завершилась. Однако, как он указал, лидеры остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате.
После перерыва переговоры возобновились в Овальном кабинете только с участием лидеров, сообщил представитель Зеленского.
Что известно о встрече в Вашингтоне 18 августа?
- В понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
- После состоялась многосторонняя встреча с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда лидеров европейских стран.
- Главной темой дискуссий было – видение мирного урегулирования войны в Украине.