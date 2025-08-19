В Белом доме состоялась многосторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского, лидеров ряда стран Европы. Известно, что она уже завершилась.

Однако лидеры остаются в Белом доме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

Почему лидеры остаются в Белом доме после переговоров?

Около полуночи стало известно, что встреча Зеленского и Трампа с европейскими лидерами завершилась, однако есть нюанс.

Пресс-секретарь Зеленского сообщил журналистам, что встреча завершилась. Однако, как он указал, лидеры остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате.

После перерыва переговоры возобновились в Овальном кабинете только с участием лидеров, сообщил представитель Зеленского.

Что известно о встрече в Вашингтоне 18 августа?