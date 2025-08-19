Зустріч Зеленського і Трампа з лідерами Європи завершилася, але всі залишаються у Білому домі

У Білому домі відбулася багатостороння зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського, лідерів низки країн Європи. Відомо, що вона вже завершилася.

Однак лідери залишаються у Білому домі. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву прес-секретаря президента України Сергія Никифорова виданню "РБК– Україна".

Чому лідери залишаються в Білому домі після переговорів?

Близько опівночі в ЗМІ повідомили, що зустріч Зеленського і Трампа з європейськими лідерами завершилася, проте є нюанс.

Прессекретар Зеленського повідомив журналістам, що зустріч завершилася. Однак, як він вказав, лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів, можливо, у іншому форматі.

Що відомо про зустріч у Вашингтоні 18 серпня?