Укр Рус
Геополитика Америка Зеленский и Трамп высказались о переговорах: главные заявления президентов
29 декабря, 00:04
3

Зеленский и Трамп высказались о переговорах: главные заявления президентов

Татьяна Бабич

В США завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. После проведенной онлайн-конференции с европейскими лидерами президенты подвели итоги встречи и ответили на вопросы журналистов.

Основные заявления лидеров о результатах переговоров о завершении войны в Украине читайте в материале 24 Канала.

Читайте также "Самый надежный набор": какие гарантии безопасности США предлагают Украине

Что сказали Зеленский и Трамп после переговоров?

 
00:08, 29 декабря

00:06, 29 декабря

Гарантии безопасности – готовы, – Зеленский

Как сообщил президент Украины, мирный план из 20 пунктов согласован примерно на 90%.

Кроме того, стороны достигли окончательного решения относительно гарантий безопасности.

Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы полностью, на 100%,
– сказал Владимир Зеленский.

00:02, 29 декабря

Трамп сообщил, что стороны обсудили практически все ключевые вопросы – в том числе и те, которые ранее поднимались во время контактов с Путиным.

По его словам, дискуссии были очень детальными.

23:58, 28 декабря

Трамп заявил, что стороны значительно приблизились к результату и, возможно, уже находятся совсем рядом с ним.