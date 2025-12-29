Зеленский и Трамп высказались о переговорах: главные заявления президентов
В США завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. После проведенной онлайн-конференции с европейскими лидерами президенты подвели итоги встречи и ответили на вопросы журналистов.
Основные заявления лидеров о результатах переговоров о завершении войны в Украине читайте в материале 24 Канала.
Что сказали Зеленский и Трамп после переговоров?
Гарантии безопасности – готовы, – Зеленский
Как сообщил президент Украины, мирный план из 20 пунктов согласован примерно на 90%.
Кроме того, стороны достигли окончательного решения относительно гарантий безопасности.
Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы полностью, на 100%,
– сказал Владимир Зеленский.
Трамп сообщил, что стороны обсудили практически все ключевые вопросы – в том числе и те, которые ранее поднимались во время контактов с Путиным.
По его словам, дискуссии были очень детальными.
Трамп заявил, что стороны значительно приблизились к результату и, возможно, уже находятся совсем рядом с ним.