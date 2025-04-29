Давление должно быть не только на Украину: Макрон сказал, что будет дальше после разговора Зеленского и Трампа
- Эммануэль Макрон назвал результаты встречи Зеленского с Трампом.
- Он отметил, что США стремятся к прекращению огня, а визит американцев в Киев планируют.
Эммануэль Макрон рассказал интересные детали о встрече Зеленского с Трампом в базилике святого Петра. И поделился геополитическими планами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Макрона изданию Paris Match.
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Что дала встреча Зеленского и Трампа
По мнению Макрона, общение лидеров позволило вернуться к давлению на россиян.
Я считаю, что благодаря этой встрече нам удалось вернуть давление на Россию. Это было целью, потому что было бы несправедливо, если бы давление оказывалось исключительно на Украину,
– сказал он.
Активизацию давления на Россию ожидают в ближайшие 8 – 10 дней. Макрон подчеркнул, что США стремятся реализовать прекращение огня, но Россия еще не присоединилась к нему.
Лидер Франции устроил короткий разговор с Трампом в базилике святого Петра. Впоследствии к ним присоединились Стармер и Зеленский.
Французский президент подчеркнул, что Зеленский решил не привлекать переводчика во время разговора с Трампом. Так что третий стул в базилике предназначался как раз для переводчика.
Также в начале мая состоятся важные визиты: 7 мая в Париж приедет Фридрих Мерц, а 9 мая в Нанси подпишут исторический договор о дружбе между Францией и Польшей.
Визит представителей США в Киев планируют.