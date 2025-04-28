США теряют свой авторитет в Европе как гаранта безопасности и стабильности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Как война в Украине может расколоть западный альянс

США, Канада и европейские страны создали НАТО в 1949 году для сдерживания Москвы. Однако сейчас, если администрация Трампа попытается заставить Украину признать частичное поражение в войне с Россией, США могут быть восприняты в Европе как те, кто вознаграждает российскую агрессию.

Если союзники больше не смогут согласиться относительно природы угрозы и способов противодействия ей, весь альянс окажется под угрозой, считает Гидеон Рахман, главный обозреватель отдела международных отношений Financial Times.

Несмотря на многочисленные споры, от Суэцкого кризиса 1956 года до конфликтов во Вьетнаме и Ираке, НАТО сохранял единство благодаря общему пониманию, что США и Европа стоят по одну сторону баррикад.

Рахман отмечает, что партнерство США и Европы базировалось на общих интересах и ценностях. Во время холодной войны их объединяло сдерживание советской угрозы и защита демократии. После ее завершения общей целью стала борьба с терроризмом и поддержка новых демократий в Европе.

Но это общее понимание сейчас разрушается. Катастрофическое завершение войны в Украине может разрушить его полностью,

– отмечает Рахман.

Недавно США и Европа представили различные подходы к мирному урегулированию для Украины. Европейцы категорически отвергают ключевые предложения Трампа, особенно признание аннексии Крыма Россией.

Дональд Трамп имел, казалось бы, дружескую встречу с Владимиром Зеленским в Риме на выходных и даже критически высказался в адрес Путина. Однако США не пересмотрели ни один из аспектов своего плана, вызывающих возмущение в Украине и Европе.

Корень разногласий заключается в противоположных взглядах на безопасность и источники угроз. Европейские страны опасаются, что уступки России поощрят Путина к дальнейшим атакам на другие европейские государства, начиная с Балтии.

В основе этого несогласия лежат глубоко разные представления о международной безопасности – и о том, откуда идет угроза следующей войны. Европейцы считают, что вознаграждение российской агрессии в Украине значительно повысит вероятность того, что Путин атакует остальную Европу – начиная с Балтийских стран.

Администрация Трампа видит ситуацию совсем по-другому. Она обеспокоена тем, что США могут быть в конце концов втянуты в прямой конфликт с Россией. Сам Трамп неоднократно предупреждал о риске третьей мировой войны. Администрация Байдена также была обеспокоена риском эскалации с Россией. Но, в отличие от Трампа, она разделяла глубокое подозрение Европы в отношении Путина и решимость в том, что российская агрессия не должна быть вознаграждена,

– подчеркивает Рахман.

Разногласия между США и Европой выходят далеко за рамки вопроса об Украине. Союзникам придется учесть, что Трамп прямо угрожает территориям двух стран НАТО.

Трамп неоднократно заявлял о желании включить Гренландию, принадлежащую Дании, в состав США, а недавно в журнале Time повторил идею о превращении Канады в 51-й штат. Хотя военных угроз Канаде он не выдвигал, его стремление ликвидировать ее независимость очевидно.

Сочетание авторитарных склонностей, угроз союзникам и симпатий к Путину ставит под сомнение существование НАТО как альянса на основе общих ценностей.

Сейчас администрация Трампа и европейские правительства продвигают два противоположных видения Запада: концепция Трампа и Вэнса – этнонационалистическая и консервативная; европейская – основанная на международном праве и либеральных институтах.

"Разногласия являются еще более ожесточенными, поскольку обе стороны считают, что это экзистенциальная борьба за политическое выживание – и надеются на союзников по ту сторону Атлантического океана. Администрация Трампа хочет работать с националистическими популистами, такими как Виктор Орбан из Венгрии, Роберт Фицо из Словакии или Найджел Фарадж из Великобритании. Ведущие европейские правительства надеялись на победу Камалы Харрис на выборах президента США и теперь отчаянно считают дни до промежуточных выборов в Америке", – добавляет Рахман.

Когда-то трансатлантический альянс был стабильной структурой, которая выдерживала смену правительств. Теперь его существование зависит от того, находятся ли у власти на обоих континентах одновременно либералы или нелибералы.

"Но даже тогда есть основания для сомнений. Кроме общих ценностей и интересов, западный альянс зависит от доверия. Все стороны должны знать, что оно сохранится, независимо от того, что произойдет на следующих выборах. Но европейцы и канадцы теперь знают, что США способны избрать Трампа дважды. Они больше не могут воспринимать американскую непоколебимость как должное", – подытожил Рахман.