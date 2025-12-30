"Была удачной и для Путина": CNN проанализировало результаты встречи Зеленского и Трампа

Встреча лидеров США и Украины во Флориде прошла в более спокойной атмосфере, чем предыдущие переговоры. После нее Трамп назвал разговор "замечательным", а стороны публично продемонстрировали готовность к диалогу.

Риторика Трампа относительно войны в Украине показала сохранение давления на Киев. Об этом передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также "Я не доверяю россиянам": Зеленский прокомментировал заявление Путина об "успехе Украины"

Почему встреча в США имела успех и для России?

Дональд Трамп снова озвучил сигналы давления на Киев в вопросе территорий, допустив их возможную потерю в случае затягивания переговоров. Такие заявления положительно восприняли в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Трамп якобы прямо указал украинской стороне на потерю территорий.

Зеленский заявил, что любые территориальные уступки возможны только после референдума, который требует не менее 60 дней прекращения огня. При отсутствии перемирия, по его словам, никаких решений по статусу территорий принять невозможно.

Стороны также обсудили Запорожскую АЭС и вопросы безопасности. США предоставили письменные гарантии поддержки Украины после войны, однако они имеют ограниченный срок действия и еще требуют одобрения Конгресса. Прямых договоренностей по завершению войны по итогам встречи достичь не удалось.

Что известно об основных пунктах мирного плана?