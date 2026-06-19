Место встречи изменить нельзя: Мадяр предложил Зеленскому встретиться в Берегово

Премьер-министр Венгрии хочет встретиться с президентом Украины. Венгр настоятельно просит, чтобы встреча состоялась в одном из городов Закарпатья.

О предложении венгерского премьера сообщает "Суспильне".

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Что известно о предложении Мадяра?

Премьер-министр Венгрии сообщил, что провел беседу с украинским президентом во время заседания Совета ЕС в четверг, 18 июня. Оба политика подтвердили намерение провести встречу.

Я еще раз подчеркнул, что был бы рад, если бы эта встреча состоялась в прекрасном городе Берегово, в Закарпатье. Я хотел бы встретиться в Берегово, а он хотел бы встретиться в другом месте. Я снова назвал ему название этого города на трёх языках — венгерском, украинском и русском. Я с удовольствием приеду туда,

— заявил Петер Мадьяр.

Он также подчеркнул, что встреча обязательно состоится. Политики обсуждали несколько городов, где она пройдет: Киев, Будапешт, Львов и Берегово.

Обратите внимание! Город Берегово является основным центром венгерской культуры в Украине. По данным последней переписи населения, состоявшейся в 2001 году, из 23 000 жителей города 48 процентов являются этническими венграми.

На вопрос о том, где бы хотел провести встречу Зеленский, Мадьяр ответил, что это не имеет значения. Премьер-министр также добавил, что Венгрия стремится наладить хорошие, сбалансированные отношения со всеми соседями и государствами-членами Евросоюза.

Президент Зеленский, что не является секретом, говорил о том, что это (вступление Украины в ЕС – 24 Канал) должно произойти как можно скорее,

– сказал Мадьяр.

Однако он подчеркнул, что в коммюнике по итогам заседания Совета ЕС нет ни одной конкретной даты вступления Украины в Европейский Союз.

Что известно о возможной встрече?

Петер Мадяр в апреле встречался с мэром Берегова Золтаном Бабяком. Он заявлял, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала июня.

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин тогда прокомментировал предложение Мадяра встретиться с президентом Украины в Берегово. Он сказал, что эту встречу нужно согласовать в графиках обоих лидеров.