Про пропозицію угорського прем'єра повідомляє Суспільне.

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Що відомо про пропозицію Мадяра?

Прем'єр-міністр Угорщини повідомив, що провів розмову з українським президентом під час засідання Ради ЄС у четвер, 18 червня. Обидва політики підтвердили намір провести зустріч.

Я ще раз підкреслив, що був би радий, якби ця зустріч відбулася у чудовому місті Береговому, на Закарпатті. Я хотів би зустрітися в Береговому, а він хотів би зустрітися в іншому місці. Я знову назвав йому назву цього міста трьома мовами — угорською, українською та російською. Я залюбки приїду туди,

– заявив Петер Мадяр.

Він також підкреслив, що зустріч обов'язково відбудеться. Політики обговорювали кілька міст, де вона пройде: Київ, Будапешт, Львів та Берегове.

Зверніть увагу! Місто Берегове є основним центром угорської культури України. За останнім переписом населення, який відбувся у 2001 році, з 23 000 жителів міста 48 відсотків є етнічними угорцями.

На запитання про те, де б хотів провести зустріч Зеленський, Мадяр відповів, що це не має значення. Прем'єр-міністр також додав, що Угорщина прагне налагодити добрі, збалансовані відносини з усіма сусідами та державами-членами Євросоюзу.

Президент Зеленський, що не є секретом, говорив про те, що це (вступ України в ЄС – 24 Канал) має відбутися якомога швидше,

– сказав Мадяр.

Проте він підкреслив, що у комюніке за підсумками засідання Ради ЄС немає жодної конкретної дати щодо вступу України до Європейського Союзу.

Що відомо про можливу зустріч?

Петер Мадяр у квітні зустрічався з мером Берегова Золтаном Бабяком. Він заявляв, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським до початку червня.

Радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин тоді коментував пропозицію Мадяра зустрітися з президентом України у Берегові. Він казав, що треба узгодити цю зустріч в графіках обох лідерів.