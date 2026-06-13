Про це повідомили в Reuters.

Дивіться також В Угорщині депутати проголосували за зниження власних зарплат майже удвічі

Що відомо про реформу угорських ЗМІ?

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр ще на початку правління пообіцяв провести реформу ЗМІ. У виданні заявили, що конституційна більшість дозволить "Тисі" скасувати "перебудову" Орбана, яка, ймовірно, довгий час шкодила демократії.

Головною метою реформи Мадяра є відновлення незалежного, прозорого та підзвітного суспільного мовлення. Законопроєкт передбачає реорганізацію MTVA, яка нині керує суспільними медіа.

Окрім цього законопроєкт передбачає створення Незалежного комітету громадських ЗМІ, який контролюватиме їхню незалежність, фінанси та призначення керівництва.

Також реформа закріплює дострокове припинення повноважень чинних керівників суспільних медіа. Тимчасово їх підпорядкують міністру культури Золтану Тарру, а нове керівництво обиратимуть через відкритий конкурс.

Угорщина готує податки для багатіїв: що відомо?

Після 16 років правління Віктора Орбана в Угорщині можуть узятися за статки олігархів. Новий лідер країни Петер Мадяр і його партія "Тиса" просувають ідею нового податку на багатство.

Раніше партія "Тиса" пропонувала запровадити 1% річного податку для громадян з активами понад 1 мільярд форинтів, але лише на суму, що перевищує цей поріг. До розрахунку планують включати нерухомість, частки в компаніях та закордонні активи.

Окрім того, аби унеможливити ухилення від оподаткування, враховуватимуть навіть майно, оформлене на подружжя та дітей. Однак ідея запровадження так званого податку на багатство вже зіткнулася з критикою. Опоненти реформи вважають, що вона може поставити угорський бізнес у менш вигідне становище