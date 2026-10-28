Вскоре состоится встреча, – Трамп заявил о прогрессе по вопросу завершения войны в Украине

Дональд Трамп объявил о новой встрече для обсуждения вопроса о прекращении войны России против Украины. По словам президента США, стороны добиваются значительного прогресса.

Об этом сообщает Rapid Response 47 со ссылкой на слова американского лидера.

Трамп анонсировал встречу

Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведется работа по организации очередных контактов по вопросу войны.

"Я думаю, что с Россией мы добиваемся значительного прогресса в вопросе России и Украины. Очень скоро будет организована встреча, и я считаю, что достигнут значительный прогресс",

– подчеркнул президент США во время общения с прессой.

На уточняющий вопрос репортеров о том, о какой именно встрече идет речь, было указано на диалог между лидерами Украины и России.

"С президентом Путиным и президентом Зеленским", – ответил американский лидер.

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин в очередной раз предложил Владимиру Зеленскому провести переговоры в Москве, пообещав гарантировать ему безопасность. В то же время в Кремле считают, что прямой контакт между президентами будет иметь смысл только на финальной стадии переговорного процесса.