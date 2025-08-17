Попытка избежать конфликта: почему Зеленский берет с собой в Вашингтон европейских лидеров
- Владимир Зеленский в Вашингтоне встретится с Дональдом Трампом вместе с группой европейских лидеров.
- Среди участников встречи: Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони, Александр Стубб, Эмманюэль Макрон и Марк Рютте.
- Присутствие европейских лидеров призвано обеспечить деловую атмосферу и избежать повторения конфликта.
В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне к встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского присоединится группа европейских лидеров. Их присутствие в роли посредников может помочь избежать повторения конфликта в Овальном кабинете.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Чего ждать от встречи в Вашингтоне?
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что примет участие в разговоре "по просьбе президента Зеленского".
Ко встрече в Белом доме также должны присоединиться премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александер Стубб.
По словам журналистов, приглашение группы европейских лидеров может быть попыткой Зеленского избежать повторения ссоры в Овальном кабинете с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в феврале. Тогда катастрофическая встреча завершилась тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.
Как сообщает корреспондент Sky News в США Марта Кельнер, Зеленского ждет значительно более сдержанный прием, чем тот, что устроили Путину: без красной дорожки и громких аплодисментов.
Атмосфера, вероятно, будет более деловой, ведь на стороне Зеленского будут европейские лидеры, в частности Стубб, и их участие в качестве посредников может помочь избежать повторения конфликта в Овальном кабинете.
Напомним, ранее Фридрих Мерц заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом политики обменяются мнениями о состоянии мирных усилий, гарантий безопасности, территориальных вопросов и дальнейшей поддержки Украины.
По его словам, также может подниматься вопрос сохранения санкционного давления на Россию.